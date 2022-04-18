Ирландским автомобилистам посоветовали реже тормозить для экономии бензина

Ирландским автомобилистам рассказали, как снизить расход топлива и уменьшить нагрузку на кошелек. Об этом говорится в публикации на портале AA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Водителям советуют аккуратно разгоняться, тормозить не резко, а заранее переключаться на более низкую передачу для плавной остановки

Также для экономии рекомендуется снизить скорость и поддерживать ее на одном уровне.

"Приучите себя продумывать дорогу чуть наперед. Так вы минимизируете резкие торможения, а в некоторых случаях сможете отказаться от тормоза вообще, например, меняя полосу движения перед медленно движущимся транспортным средством или постепенно снижая скорость перед перекрестком", - говорится в публикации.

Другие советы - убрать из автомобиля все ненужное, так как для тяжелой машины требуется больше топлива, а также реже пользоваться кондиционером.