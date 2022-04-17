Сильный лесной пожар в Турции

Лесной пожар начался в воскресенье в турецкой провинции Мугла, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, пожар начался примерно в 05:00 утра по местному времени (06:00 по Баку) в районе Якакёй вблизи Бодрума.

В настоящее время пожарным не удается добраться до некоторых точек возгорания. Содействие им оказывают местные жители.