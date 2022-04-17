https://news.day.az/world/1453962.html Сильный лесной пожар в Турции - ФОТО
Сильный лесной пожар в Турции - ФОТО
Лесной пожар начался в воскресенье в турецкой провинции Мугла, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, пожар начался примерно в 05:00 утра по местному времени (06:00 по Баку) в районе Якакёй вблизи Бодрума.
В настоящее время пожарным не удается добраться до некоторых точек возгорания. Содействие им оказывают местные жители.
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