В Чувашии сошел мощный паводковый поток

Мощный поток воды пронесся по деревне Ямбулатово Янтиковского района. Спасаясь от стихии, сельчане даже взобрались на крышу, но все происходящее успели снять на камеру, передает Day.Az со ссылкой на chgtrk.ru.

Сельчане говорят, что подобную картину наблюдают впервые. По крайней мере, старожилы такого не припомнят. Талая вода стремительно шла с поля и пронеслась по деревне быстро. К счастью, пострадавших нет. Хотя пользователи в интернете переживали за судьбу Шарика - не накрыла ли его стихия?