Обнародовано число выявленных случаев заражения COVID-19 в России

За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 10 263 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, общее число заразившихся COVID-19 в России достигло 18 074 717.

За последние сутки от коронавируса умерли 233 человека, число умерших от коронавируса достигло 373 500 человек.