https://news.day.az/world/1453987.html Обнародовано число выявленных случаев заражения COVID-19 в России
Обнародовано число выявленных случаев заражения COVID-19 в России
За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 10 263 человека.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, общее число заразившихся COVID-19 в России достигло 18 074 717.
За последние сутки от коронавируса умерли 233 человека, число умерших от коронавируса достигло 373 500 человек.
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