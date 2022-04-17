В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 29 человек

За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 1 895, скончались 29 человек.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 140 829 человек.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено 7 206 959 случаев заражения, состояние 1 361 больного оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от коронавируса вылечились 6 945 844 человека, проведено свыше 50,4 миллиона тестов на выявление заболевания.

Всего в стране применено примерно 148 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 64,1 млн, вторую - 57,3, третью - 26,7 млн человек.