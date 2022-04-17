https://news.day.az/world/1453994.html ВС Турции нейтрализовали 13 террористов в Сирии
ВС Турции нейтрализовали 13 террористов в Сирии
Силы специального назначения ВС Турции нейтрализовали 13 боевиков сирийского крыла террористов РПК - YPG на северо-востоке Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщили в воскресенье в Министерстве национальной обороны Турции.
Террористы пытались проникнуть в зону проведения операции "Источник мира", но были своевременно остановлены.
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