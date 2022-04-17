Новые подробности освобождения замороженных активов Ирана

Источник в Центральном банке Ирана рассказал ИРНА о новых подробностях освобождения замороженных активов Ирана в иностранных банках из-за санкций США, передает Day.Az.

На прошлой неделе официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подтвердил сообщение ИРНА о размораживании активов на сумму $7 млрд. Однако 15 апреля официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс опроверг заявления иранских властей о достигнутой договоренности по разблокировке 7 млрд долларов из замороженных зарубежных активов Ирана. Источник в Центральном банке Ирана подтвердил агентству ИРНА сообщения о доработке механизма освобождения замороженных средств Ирана.

"В последнее время стоят на повестке дня переговоры по освобождению средств Ирана, незаконно заблокированных в других странах", - сказал источник. При этом он напомнил, что недавно Великобритания освободила иранские активы в размере 390 млн фунтов стерлингов.

Он также подтвердил, что на прошлой неделе региональная делегация посетила Тегеран, чтобы доработать механизм освобождения замороженных средств Ирана.

Источник также прокомментировал заявления официального представителя Госдепартамента США.

"МИД Ирана в своих комментариях заявил о первоначальной договоренности об освобождении заблокированных средств Ирана", - подчеркнул источник. - Никаких разговоров со стороны иранских властей о том, что упомянутые средства были освобождены никогда не было".