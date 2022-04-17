Пожарная машина застряла на дороге недалеко от горящего здания

Утром 17 апреля поступило сообщение о пожаре в частном секторе на улице Чехова в Якутске. На вызов были отправлены несколько пожарных машин, одна из которых застряла на дороге, не доехав до места назначения около сотни метров. Очевидцы событий сняли видео, передает Day.Az со ссылкой на newizv.ru.

"Вот такие у нас дороги, что "пожарка" застряла", - прокомментировала автор видео.

В региональном МЧС на запрос "КП-Якутия" сообщили, что машину удалось быстро вытащить, и ее экипаж приступил к тушению пожара.

"Пожарные машины никогда не едут на вызов поодиночке, всегда есть дублирующий состав. А конкретно на этот пожар выехало девять единиц техники. Застрявшая машина после высвобождения тоже направилась на тушение", - рассказали в ведомстве.

Что же касается самого пожара, то горел арочный гараж с двумя машинами внутри, а площадь пожара составила 360 кв. м. Гараж и машины спасти не удалось, но пожарные смогли защитить от распространения огня соседние здания.