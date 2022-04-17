Почти двум млрд. жителей Земли грозит нищета

Конфликт в Украине является "тихой атакой" на развивающиеся страны и грозит ввергнуть в нищету 1,7 млрд жителей Земли. Такое мнение выразил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эксклюзивном комментарии для чешского сетевого издания Seznam Zpravy, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военный [конфликт в Украине обернулся] началом тихой атаки на [страны, относящиеся к] развивающейся [части] мира, - отметил генсек ООН. - Кризис может ввергнуть 1,7 млрд человек, то есть более одной пятой человечества, в нищету и голод, каких не было [последние] десятки лет".

РФ и Украина производят 30% общемировой продукции пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и более половины подсолнечного масла. Сельскохозяйственная продукция, поставляемая этими государствами на мировой рынок, является главным источником питания для самых бедных жителей планеты. Более одной трети импортируемой 45 наименее экономически развитыми странами Африки пшеницы произрастает на российских и украинских полях.

"Россия является крупнейшим [в мире] экспортером газа и вторым [по объему экспорта] поставщиком нефти", - напомнил Гутерриш. Военный конфликт в Украине препятствует мировому экспорту сельхозпродукции и энергоносителей, ведет к резкому росту дороговизны, что оборачивается самыми негативными последствиями для рядовых граждан. При этом, по словам генсека, страдают прежде всего малоимущие и наименее социально защищенные.

Под угрозой гуманитарные программы ООН

С начала 2022 года цены пшеницы и кукурузы на мировом рынке выросли на 30%. При этом, как отметил Гутерриш, в течение последнего года стоимость нефти марки Brent повысилась на 60%, а цены на газ и удобрения подскочили более чем в два раза. Конфликт в Украине, по словам генсека, поставил под угрозу реализуемые ООН гуманитарные программы помощи голодающим жителям Земли.

"Срочно [ООН] нуждается в восьми млрд долларах для [продолжения гуманитарных операций] в Йемене, Чаде и Нигере. <...> Говоря о продуктах питания, я настойчиво призываю все страны сохранить открытыми [для зарубежных партнеров внутренние] рынки, бороться с [избыточным] накапливанием запасов [сельхозпродукции и продуктов питания] и необоснованным ограничением экспорта, а также предоставить резервы [продуктов питания] странам с наибольшим риском [возникновения] голода", - подчеркнул Гутерриш.

Возобновляемая энергия и финансовая помощь нуждающимся

Он призвал государства - члены ООН в ускоренном порядке развивать источники получения возобновляемой энергии. Они не подвержены колебаниям на рынках, что в данный момент происходит с газом и нефтью, а также углем из-за ситуации в Украине.

В создавшейся ситуации богатые государства должны финансово помогать бедным странам, что, по словам генсека, обеспечит справедливое распределение средств между жителями Земли в процессе преодоления кризиса. "Единственным решением военного [конфликта] в Украине и происходящей параллельно в результате него атаки на самых бедных жителей планеты является мир", - подчеркнул Гутерриш.