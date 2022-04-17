https://news.day.az/world/1454040.html Иран испытал новый беспилотник «Газа» - ФОТО
Иран испытал новый беспилотник «Газа» - ФОТО
Иран успешно испытал новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Газа".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mashreghnews, беспилотник производства Корпуса стражей исламской революции (КСИР) имеет размах крыльев 21 м, может нести до 500 кг различных грузов.
БПЛА "Газа" имеет запас хода 35 часов, практический потолок 10668 м, дальность полета 250 км.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре