https://news.day.az/world/1454041.html Переговоры Эрдогана с президентом Палестины
Переговоры Эрдогана с президентом Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой государства Палестина Махмудом Аббасом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Турецкий лидер осудил вторжение граждан Израиля в сопровождении израильской полиции в мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме.
Глава турецкого государства выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате израильских атак, и пожелал скорейшего исцеления пострадавшим
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