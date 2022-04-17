Переговоры Эрдогана с президентом Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой государства Палестина Махмудом Аббасом, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Турецкий лидер осудил вторжение граждан Израиля в сопровождении израильской полиции в мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме.

Глава турецкого государства выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате израильских атак, и пожелал скорейшего исцеления пострадавшим