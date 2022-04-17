Иран направил ноту Швеции

Временный поверенный в делах Швеции был вызван в воскресенье в МИД Ирана в связи с сожжением Корана представителями радикальной партии "Жесткий курс". Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство IRNA.

Представителю Швеции был выражен решительный протест по поводу осквернения священной для мусульман книги. В МИД Ирана заявили об ответственности шведского правительства за инцидент, а также призвали Стокгольм принять срочные меры и положить конец подобным акциям.

Беспорядки вспыхнули в воскресенье в шведских Линчёпинге и Норчёпинге после того, как стало известно, что лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан намерен провести этих городах антиисламские манифестации - публичное сожжение Корана. До этого беспорядки в пятницу и субботу прошли в Эребру и Мальмё, в ходе которых ранения получили по меньшей мере 12 полицейских, кроме того были подожжены общественный транспорт и несколько патрульных машин.

Партия "Жесткий курс" основана Палуданом в 2017 году. Он известен многочисленными антиисламскими видео на YouTube. Политик публично сжигал Коран, называя это данью свободе слова. Его партия требует запрета ислама и депортации из Дании всех "незападных лиц, которым предоставлено убежище".