Европарламент взыщет крупную сумму с Ле Пен за финансовые махинации

Европейский парламент планирует взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен и ее близких соратников после статьи во французском издании Mediapart. Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

Журналисты опубликовали статью, где рассказали данные о якобы незаконных тратах политика, когда она была евродепутатом. Информация была обнародована незадолго до решающего, второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который должен пройти 24 апреля. Речь идет о 617 тысяч евро.

Согласно данным журналистов, Ле Пен и ее соратники по партии "Национальное объединение" потратили средства из бюджета Европарламента на задачи, связанные с внутренней политикой Франции.