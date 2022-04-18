В Швеции вспыхнули беспорядки

Новая волна беспорядков вспыхнула 17 апреля в шведских городах Линчепинге и Норчепинге после того, как стало известно, что лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан собирается провести в этих городах антиисламские акции, передает Day.Az со ссылкой на газету Дагенс нюхетер.

Палудан со своими сторонниками намерен провести публичное сожжение Корана. Запланированные акции антиисламиста не состоялись, сам политик не появлялся в городе. Его противники закрыли лица и начали кидать камни в сотрудников полиции, которые патрулировали отведенное для манифестаций место.

Протестующие подожгли несколько автомобилей, в городах слышны похожие на взрывы хлопки. Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух. В полиции сообщили, что в беспорядках участвовали около 100-150 человек.