Президент Таджикистана о приграничных вопросах с Кыргызстаном

Таджикистан и Кыргызстан могут решить приграничные вопросы только путем переговоров. Это подчеркнул президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе встречи с руководством и активистами города Исфара, граничащего с Кыргызстаном. Встреча состоялась в воскресенье в ходе рабочей поездки главы государства в Согдийскую область, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

Президент отметил, что таджикское правительство заинтересовано в скорейшем проведении переговоров по демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном. "Однако подчеркиваю, что решение погранично-территориальных вопросов, согласование государственной границы и ее демаркация являются очень сложным процессом и требуют много времени и усилий специалистов. Таджикистан является твердым сторонником переговоров для поиска взаимовыгодного решения имеющихся проблем с учетом национальных интересов обеих сторон", - сказал Рахмон.

Он призвал жителей Исфары к добрососедству и взаимопониманию, быть терпимыми и не поддаваться эмоциям. "Повторно подчеркиваю, что приграничные вопросы между государствами могут быть решены только посредством переговоров, другого пути нет", - заявил таджикский лидер.

Он также напомнил, что для жителей Исфары делимитация и демаркация таджикско-кыргызской госграницы является одним из ключевых вопросов. Глава государства отметил, что таджикская сторона ведет переговоры с Кыргызстаном с 2002 года в рамках межправкомиссии по делимитации и демаркации границы между двумя странами. "До сегодняшнего дня между делегациями межправительственной комиссии и рабочих групп проведено более 170 встреч и переговоров по вопросам делимитации и демаркации государственной границы. В результате 20-летней работы комиссии выявлено и согласовано 663,7 км из 987-километровой границы между двумя государствами, то есть 68,4% линии границы", - уточнил Рахмон.