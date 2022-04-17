США могут потерять миллионы доз вакцин от COVID-19

Соединенные Штаты могут потерять миллионы доз вакцин от ковида, срок годности которых истекает, если американский Конгресс не утвердит финансирование мер по борьбе с новым коронавирусом на $10 млрд.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в воскресенье сенатор-демократ Крис Кунс (от штата Делавэр) в эфире американской телекомпании CBS.

"Мы потеряем миллионы доз вакцины, срок годности которых истекает", - отметил он, отвечая на вопрос, испортятся ли уже существующие вакцины, если Конгресс не выделит больше средств.

"Я думаю, что мы должны рассматривать это как финансирование в чрезвычайных условиях. Но, откровенно говоря, мы будем вести консультации, чтобы получить возможность двигаться вперед и не тратить впустую жизненно важные вакцины, которые Америка уже закупила", - добавил сенатор. Он назвал это финансирование "критически важным для национальной безопасности" США.