Стрельба в США, пострадали девять человек

В ресторане американского города Фурман (штат Южная Каролина) в пасхальное воскресенье произошла стрельба, ранения получили не менее девяти человек. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC.

Точные обстоятельства произошедшего пока неизвестны. Власти расследуют инцидент.

Это уже вторая массовая стрельба в Южной Каролине за пасхальные выходные. Так, накануне неизвестный открыл огонь в торговом центре в городе Колумбия, в результате которого пострадали 14 человек.

По словам начальника полиции Колумбии Уильяма Холбрука, по факту стрельбы задержаны три человека, у которых при себе было огнестрельное оружие. Следователи подтвердили, что по крайней мере один из них открывал огонь.