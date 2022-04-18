В Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля

Власти Колумбии заявили о задержании одного из главарей крупнейшего наркокартеля страны Фаусто Паласиоса по кличке Проклятый Патрик. Об этом сообщил министр обороны республики Диего Молано, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Главаря одной из банд в составе наркокартеля "Клан залива" задержали военные и полицейские. Его обвиняют в наркоторговле, вымогательстве и преступном сговоре.

"Был пойман главарь "Клана залива" по прозвищу Проклятый Патрик. Это один из самых разыскиваемых преступников в департаменте Сукре", - заявил Диего Молано.

Паласиос руководил бандой "Мануэль Хосе Гайтан" и вступил в "Клан залива" в 2012 году. За информацю о нем было объявлено вознаграждение, сообщили в пресс-службе военно-морских сил Колумбии.