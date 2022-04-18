Турция начала военную операцию

Минобороны Турции начало новую военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям, пещерам и складам РПК.

"Цели, которые были поставлены на первом этапе, достигнуты... Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет", - заявил министр, добавив, что борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист.

С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го.