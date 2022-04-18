Илон Маск скитается по домам друзей

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил во время интервью TED, что у него нет собственного дома, поэтому он ночует у друзей. Об этом сообщает портал Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"У меня даже нет дома прямо сейчас. Если я еду в район залива, где находится большая часть производства Tesla, то я живу у друзей", - заявил Маск.

В 2020 году Маск опубликовал пост в Twitter, в котором заявил о намерении продать свой дом в Калифорнии. В декабре 2021 года недвижимость была продана за $30 млн, а сам Маск жил в сборном арендованном доме.

По словам миллиардера, он не тратит много денег на личные расходы - у Маска нет ни яхты, ни особняков. Бывшая девушка Маска певица Граймс также ранее заявила, что иногда он жил "за чертой бедности".

"Вопреки стереотипам о миллиардерах, я не трачу много на себя. Единственным исключением является самолет, но я не могу им не пользоваться. Это экономит мое время, которое я могу потратить на работу", - отметил Маск.