В Одинцово пенсионер застрелил спасателя, приехавшего на вскрытие его квартиры.

Участковому требовалось открыть дверь, за которой забаррикадировался жилец дома, для этого вызвали спасателей. Во время работы спасателя тот выстрелил в дверь и пуля прошла навылет. Мужчина был госпитализирован и умер в больнице. Пенсионер задержан.