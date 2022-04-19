https://news.day.az/world/1454184.html Пенсионер застрелил спасателя, приехавшего на вскрытие его квартиры - ВИДЕО
Пенсионер застрелил спасателя, приехавшего на вскрытие его квартиры - ВИДЕО
В Одинцово пенсионер застрелил спасателя, приехавшего на вскрытие его квартиры.
Участковому требовалось открыть дверь, за которой забаррикадировался жилец дома, для этого вызвали спасателей. Во время работы спасателя тот выстрелил в дверь и пуля прошла навылет. Мужчина был госпитализирован и умер в больнице. Пенсионер задержан.
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