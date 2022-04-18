Заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 20,4%. Об этом сообщили журналистам 18 апреля в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Впервые с 8 июня 2021 года выявили менее 10 тыс. заболевших ковидом за сутки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 213, до 373 713 человек. Днем ранее было зарегистрировано 233 смерти.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки увеличилось на 1 058, что на 27,2% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 61 регионе, следует из данных штаба. Днем ранее было зарегистрировано 1 454 случая госпитализации.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 14 324, до 17 390 465 человек. Днем ранее в штабе сообщили о 16 496 вылечившихся.