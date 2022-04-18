Спортивный самолёт совершил чрезвычайно жёсткую посадку

Веб-камера наружного наблюдения, установленная на территории питейного заведения, прямо напротив аэропорта Густав III, также известного, как Сен-Бартелеми, аэропорт Реми-де-Хенен, иногда как аэропорт Сен-Жан, находящегося на карибском острове Сен-Бартелеми (Франция), запечатлела экстремальное приземление легкомоторного самолёта, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Согласно данным, распространённых местными СМИ, четверо человек, осуществляющих экстремальный перелёт, пережили тяжёлое испытание и не пострадали. По каким причинам пилот воздушного судна совершил рискованную посадку не у точняется.