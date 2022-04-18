Момент жуткой аварии с автобусами в России

Администрация Новоусманского района Воронежской области опубликовала видео аварии, произошедшей 16 апреля на трассе М4 "Дон" .

Автобус Элиста - Санкт-Петербург столкнулся с микроавтобусом, перевозившим работников предприятия. Жертвами ДТП стали три человека, еще 18 - получили травмы различной степени тяжести, передает Day.Az со ссылкой на российское СМИ.