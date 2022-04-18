https://news.day.az/world/1454215.html Момент жуткой аварии с автобусами в России - ВИДЕО
Момент жуткой аварии с автобусами в России - ВИДЕО
Администрация Новоусманского района Воронежской области опубликовала видео аварии, произошедшей 16 апреля на трассе М4 "Дон" .
Автобус Элиста - Санкт-Петербург столкнулся с микроавтобусом, перевозившим работников предприятия. Жертвами ДТП стали три человека, еще 18 - получили травмы различной степени тяжести, передает Day.Az со ссылкой на российское СМИ.
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