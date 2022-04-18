Аэропорт в США эвакуировали из-за приставки PlayStation

В США группа саперов вызвала панику в международном аэропорту Логан в Бостоне после того, как приехала на вызов из-за обнаружения потенциально подозрительного предмета в бесхозной сумке.

Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всех посетителей и персонал аэропорта эвакуировали из здания. Опасный предмет оказался изношенной игровой приставкой PlayStation, принадлежащей одному из пассажиров рейса Delta Air Lines.