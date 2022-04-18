https://news.day.az/world/1454236.html Аэропорт в США эвакуировали из-за приставки PlayStation
Аэропорт в США эвакуировали из-за приставки PlayStation
В США группа саперов вызвала панику в международном аэропорту Логан в Бостоне после того, как приехала на вызов из-за обнаружения потенциально подозрительного предмета в бесхозной сумке.
Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Всех посетителей и персонал аэропорта эвакуировали из здания. Опасный предмет оказался изношенной игровой приставкой PlayStation, принадлежащей одному из пассажиров рейса Delta Air Lines.
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