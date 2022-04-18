Работники мастерской массово провалились в канализацию

В начале апреля видеокамера, установленная возле придорожного шиномонтажа, находящегося в городе Джайсалмер (штат Раджастхан, Индия), зафиксировала волнительные моменты из жизни пятерых сотрудников автомастерской, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Работники автосервиса столпились на небольшом участке и тем самым проверили на прочность дорожное покрытие, которое не выдержало нагрузки и обрушилось. Чинивший мотоцикл пятый сотрудник ремонтной мастерской также оказался под завалом, а двухколёсное транспортное средство погрузилось в пролом вслед за рабочими. Автор видеоролика написал в комментариях, что в результате происшествия никто серьёзно не пострадал.