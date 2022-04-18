https://news.day.az/world/1454256.html В Японии разбился небольшой самолет
В Японии разбился небольшой самолет
По меньшей мере два человека находятся без сознания в тяжелом состоянии в результате катастрофы небольшого самолета в префектуре Сага на юго-западе Японии. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что самолет разбился в море у берегов префектуры. Спасатели начали доставку пострадавших в ближайшую больницу. Сотрудники местной полиции приступили к расследованию для выяснения обстоятельств произошедшего.
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