В Японии разбился небольшой самолет

По меньшей мере два человека находятся без сознания в тяжелом состоянии в результате катастрофы небольшого самолета в префектуре Сага на юго-западе Японии. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что самолет разбился в море у берегов префектуры. Спасатели начали доставку пострадавших в ближайшую больницу. Сотрудники местной полиции приступили к расследованию для выяснения обстоятельств произошедшего.