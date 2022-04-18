https://news.day.az/world/1454258.html Турция нейтрализовала 19 террористов в Ираке
Турция нейтрализовала 19 террористов в Ираке
Вооруженные силы Турции нейтрализовали в понедельник 19 членов РПК в ходе новой трансграничной операции на севере Ирака, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"По предварительным данным, в ходе спецоперации "Коготь-Замок" были нейтрализованы 19 террористов. Ранения получили четыре наших военнослужащих", - говорится в распространенной сводке Министерства национальной обороны Турции.
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