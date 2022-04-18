В Париже сгорел православный храм

В православном храме преподобного Серафима Саровского в Париже произошел пожар. Об этом сообщил епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что купол и остов храма сохранились. Газета Parisien при этом пишет, что строение и коллекция икон полностью выгорели. Пожарные смогли эвакуировать трех священников, пострадавших нет. Причины случившегося устанавливаются, однако в приоритете версия случайного возгорания от свечей.

"Это храм, ведущий свою историю от начала 30-х годов ХХ века (хотя нынешняя постройка была уже послевоенной), был одним из знаковых эмигрантских храмов Парижа. (...) Дай Бог ему возродиться", - написал Тутунов. Известно, что уже открыт сбор средств на его восстановление.

Отмечается, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил солидарность с прихожанами.

Сгоревшая церковь находилась в ведении Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, которая в 2019 году вошла в состав Московского патриархата.