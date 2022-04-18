В связи с COVID-19 будет проведен глобальный саммит.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что председательствующие в первом саммите США, в Карибском сообществе - Белиз, в G7 - Германия, в G20 - Индонезия и председательствующий в Африканском союзе Сенегал договорились о проведении глобального саммита по COVID-19.

Он состоится в виртуальном формате 12 мая.

Этот саммит будет проводиться после первого глобального саммита по COVID-19, который был созван США 22 сентября 2021 года.