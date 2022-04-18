https://news.day.az/world/1454310.html В Индонезии обрушилось здание магазина
В Индонезии обрушилось здание магазина
Здание магазина обрушилось в понедельник в округе Банджар индонезийской провинции Южный Калимантан, по меньшей мере 15 человек оказались под завалами. Об этом сообщило агентство Antara, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в 17:15 по местному времени.
Заместитель начальника полиции округа Банжар сообщил, что трех человек удалось достать из-под завалов, им оказывают медицинскую помощь. Спасательная операция продолжается.
Пока неизвестно, что послужило причиной обрушения здания.
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