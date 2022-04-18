Почти половина греков сократили траты на покупки в супермаркетах

Почти половина опрошенных жителей Греции (47,5%) сократила свои покупки в супермаркетах, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании Netrino, опубликованное в Афинском-Македонском агентстве новостей (AMNA), передает Day.Az.

25% респондентов "немного" уменьшили покупки в супермаркетах, а 27% продолжили покупать в прежних объемах. Серьезное сокращение наблюдается в городах Лариса (54%) и Патры (51%). А около 80% респондентов стали приобретать меньше вещей в магазинах промышленных товаров.

Восемь из десяти опрошенных рассказали, что стали покупать меньше одежды и обуви в первом квартале 2022 года. Больше всего сократили покупки вдовцы или вдовы (69%), безработные (66%), люди с более низким образованием (65%), домохозяйки (55%), люди старше 45 лет (51%), разведенные (50%), женщины (50%), семьи с детьми (48%).

Согласно полученным данным, 43% домохозяйств могут себе позволить необходимые покупки, 30% - только самое необходимое, а 12% не могут купить даже самое нужное. 15% домохозяйств отметили, что обладают достаточным доходом для сбережений.