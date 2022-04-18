Обрушение кровли бассейна в Китае

По меньшей мере три человека погибли, еще девять пострадали в понедельник в результате частичного обрушения кровли бассейна в Центральном Китае. Об этом сообщил новостной портал Dimsum Daily, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в городе Чжэнчжоу - административном центре провинции Хэнань. Тела двух человек были обнаружены под завалами, еще один пострадавший умер по дороге в больницу.

На месте обрушения уже завершены поисково-спасательные работы. Ведется расследование причин случившегося. Полиция произвела ряд задержаний.