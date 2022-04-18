Ливия приостановила добычу на своем крупнейшем нефтяном месторождении

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) 18 апреля объявила состояние форс-мажора на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара из-за остановки добычи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Продолжающаяся волна закрытий, затронувшая и Эш-Шарару, вынуждает нас объявить форс-мажор на нефтяном месторождении до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении NOC, обнародованном в официальном аккаунте в "Фейсбуке".

На этом месторождении ежедневно добывается 280 тыс. баррелей нефти.