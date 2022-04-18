https://news.day.az/world/1454338.html Ливия приостановила добычу на своем крупнейшем нефтяном месторождении
Ливия приостановила добычу на своем крупнейшем нефтяном месторождении
Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) 18 апреля объявила состояние форс-мажора на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара из-за остановки добычи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Продолжающаяся волна закрытий, затронувшая и Эш-Шарару, вынуждает нас объявить форс-мажор на нефтяном месторождении до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении NOC, обнародованном в официальном аккаунте в "Фейсбуке".
На этом месторождении ежедневно добывается 280 тыс. баррелей нефти.
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