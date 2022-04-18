Стоимость золота превысила $2000 за тройскую унцию

Цена за тройскую унцию золота (чуть более 31 г) превысила $2 тыс. впервые с 11 марта, сообщает агентство Market Watch, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что по состоянию на 17.20 по бакинскому времени цена июньского фьючерса на золото достигала планки в $2000,55.

Также, согласно данным нью-йоркской биржи Comex, майский фьючерс на серебро подорожал на 2,34% до $26,302 за унцию. Инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикирьякос объяснил Market Watch, что наблюдается достаточно высокий спрос на надежные активы, поэтому цены на металлы тоже увеличиваются.