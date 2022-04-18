Миллиард человек может заболеть лихорадкой Денге

Изменение климата и повышение температуры приведут к увеличению ареала обитания комаров Aedes aegypti, что может стать причиной заражения лихорадкой Денге еще до миллиарда человек к 2080 году. Об этом сообщается в последнем докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заболеваемость лихорадкой Денге, вызывающей повышение температуры, рвоту, сыпь и боли в мышцах и суставах, растет уже сегодня, отмечают специалисты - если в 2000 году ВОЗ зарегистрировала 504 тыс. случаев, то в 2019 - уже 5,2 млн. Частично такой всплеск объясняется улучшением диагностики, но у него есть и другая причина - более широкое распространение переносчика лихорадки, комара Aedes aegypti и рост его устойчивости к инсектицидам.

Возможно, сдержать распространение вируса удастся с помощью вольбахий - бактерий, которые поражают насекомых, в том числе и комаров. Более ранние исследования показали, что заражение Aedes aegypti вольбахиями снижает риск развития симптоматической формы лихорадки Денге почти на 80%. Также возможно использование генной инженерии для создания стерилизованных самцов комаров, что в перспективе снизит численность популяций.