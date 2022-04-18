Премьер Италии заразился коронавирусом

Премьер-министр Италии Марио Драги сдал тест на коронавирус нового типа (COVID-19), результат положительный, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Как сообщили в Кабмине, болезнь у Драги протекает в бессимптомной форме.

Заражение Драги негативно повлияло и на сроки критически важных визитов политика в Анголу и Конго, которые были намечены на 20-21 апреля.

Вместо премьер-министра эти африканские посетят глава МИД Луиджи ди Майо и министр экологической трансформации Роберто Чинголани.