https://news.day.az/world/1454351.html Премьер Италии заразился коронавирусом
Премьер Италии заразился коронавирусом
Премьер-министр Италии Марио Драги сдал тест на коронавирус нового типа (COVID-19), результат положительный, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Как сообщили в Кабмине, болезнь у Драги протекает в бессимптомной форме.
Заражение Драги негативно повлияло и на сроки критически важных визитов политика в Анголу и Конго, которые были намечены на 20-21 апреля.
Вместо премьер-министра эти африканские посетят глава МИД Луиджи ди Майо и министр экологической трансформации Роберто Чинголани.
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