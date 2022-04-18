Китай показал рекордно низкие кассовые сборы за 2022 год

Кассовые сборы Китая в минувшие выходные упали до рекордно низких значений за 2022 год. Это произошло после ужесточения ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом, сообщает The Variety со ссылкой на данные компании Artisan Gateway, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету Artisan Gateway, общенациональная касса за уикенд составила всего $10,5 млн. Совокупные сборы с начала года на данный момент равны $2,42 млрд, что на 28% ниже аналогичного показателя 2021-го.

На первом месте в китайском бокс-офисе расположился фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", собрав $3 млн. Вторую строчку занял боевик китайского производства "Человек, который упал на Землю" с предварительными показателями в $2,7 млн. Закрыл тройку лидеров мультфильм "Монстры на каникулах 4: Трансформания", собравший $1,3 млн.