Новые карантинные меры в Китае угрожают поставкам MacBook и iPad

Новые карантинные меры в Китае вызывают серьезные сбои в глобальной цепочке поставок микросхем и готовой бытовой электроники, сообщило тайваньское издание DigiTimes. В частности, проблемы с COVID-19 в КНР угрожают производству новых партий MacBook и iPad, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На это, по данным издания, указывает закрытие в Шанхае завода Nitto Denko, которое занимается производством поляризационных слоев дисплеев для устройств Apple. В DigiTimes считают, что, если карантинные меры продлятся до конца апреля, то простой завода может отразиться на производстве новых партий MacBook и iPad.

Ситуацию не делает проще даже то, что у Nitto Denko есть дополнительные производственные мощности в Шэньчжэне и Вьетнаме. По словам DigiTimes, быстрый перевод производств компонентов на другие предприятия является сложной задачей. К тому же в Шэньчжэне также наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.