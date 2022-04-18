В Грузии задумались о четвертой дозе ковид-вакцины

На Совете по иммунизации обсудят четвертую дозу вакцины от коронавируса. Об этом заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

Он отметил, что у Национального центра контроля заболеваний есть свои рекомендации касательно четвертой дозы против коронавируса, которые будут озвучены на Совете по иммунизации. Амиран Гамкрелидзе надеется, что скоро состоится заседание совета, на котором будет определено, кому и через какое время следует получить четвертую дозу вакцины.

"Национальный центр контроля заболеваний провел серьезный анализ в связи с четвертой дозой. Я надеюсь, что скоро состоится Совет по иммунизации. Это совет должен решить, кому, как и через какое время следует сделать четвертую дозу, то есть, второй "бустер". Совет по иммунизации обсудит это и примет решение. У Национального центра контроля заболеваний есть свои рекомендации, которые мы озвучим на Совете по иммунизации", - отмечает Гамкрелидзе.