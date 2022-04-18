ВС Турции нейтрализовали 19 террористов на севере Ирака

В зоне антитеррористической операции Pençe Kilit на севере Ирака, менее чем за сутки нейтрализованы не менее 19 боевиков террористической организации РПК.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минобороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В ведомстве прокомментировали ход антитеррористической операции Pençe Kilit, продолжающейся в трех районах севера Ирака.

"Цели первого этапа операции достигнуты. Операция продолжается успешно, как и планировалось. Прочесываются районы на предмет наличия террористов. Все убежища и так называемые "штабы" боевиков, а также пещеры, где они скрывались будут уничтожаться", - говорится в сообщении.

В ходе операции получили ранения четверо турецких военнослужащих.

"Террористы должны осознать, что им некуда бежать, и должны сдаться. Мы полны решимости снять тему угрозы терроризма с повестки дня Турции", - говорится далее в сообщении.