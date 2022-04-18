Макрон пытается заручиться поддержкой жителей Марселя

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Washington Post

МАРСЕЛЬ, Франция

За восемь дней до решающего финального тура президентских выборов во Франции, президент Эммануэль Макрон в субботу обратился к избирателям с призывом не допустить победы ультраправых Марин Ле Пен, которая перевернет Европу. "Выбирайте себе врагов!" - сказал он сторонникам на митинге в Марселе, втором по величине городе Франции.

Его президентство во многом переплелось с Марселем, который в субботу он сравнил с "лабораторией для республики" и назвал "городом сердца". Он уделил огромное внимание его социальным и экономическим проблемам, обещая миллиардные инвестиции и стремясь превратить его в "столицу Средиземноморья".

Но в знак того, насколько противоречивым было его президентство, Макрон находит здесь поддержку. Когда в субботу он обращался к избирателям Марселя с призывом дать ему второй срок, протестующие освистывали и свистели вдалеке, а на плакатах его сравнивали с вампиром.

Сторонники Макрона толпились вокруг него в парке, но большая его часть оставалась пустой, и временами они выглядели менее энергичными, чем сторонники ультраправого лидера Ле Пен в последние дни. В первом туре выборов в прошлые выходные Макрон занял второе место в Марселе, уступив кандидату от крайне левых сил. Он практически не продвинулся вперед по сравнению с результатами первого тура в 2017 году, в то время как ультраправые добились значительных успехов, как и по всей Франции.

44-летний Макрон остается главным претендентом на победу во втором туре выборов во Франции в следующее воскресенье, что ознаменует первое переизбрание действующего президента Франции с 2002 года. Но Ле Пен сейчас кажется ближе к президентству, чем когда-либо прежде. Во многих отношениях, борьба Макрона за привлечение большего числа избирателей в Марселе отражает более широкие проблемы, которые мешали его кампании и открывали возможности для его соперника.

Его победа над Ле Пен в 2017 году произошла вскоре после того, как Соединенные Штаты избрали Дональда Трампа, а Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза. Во Франции и других странах многие избиратели надеялись, что избрание Макрона ознаменует конец националистической полосы.

В последующие годы Макрон оставался убежденным защитником Европейского Союза, сделал французскую экономику более конкурентоспособной и, похоже, стремился к тому, чтобы Франция играла заметную роль на международной арене, в том числе во время конфликта в Украине. "В нынешних условиях, я думаю, нам нужен жесткий президент, у которого есть опыт", - сказал Дени Морандо, 48 лет, сторонник на митинге.

Но внутри страны его стиль политики часто описывался как непрозрачный и глухой к растущей критике. "Ценой успеха стал процесс, который был невероятно нисходящим", - сказал де Век, - "и сегодня существует много недовольства" по этому поводу.

В своих выступлениях за последние пять лет Макрон часто подчеркивал национальное единство, равенство и процветание, к этим темам он вернулся на своем субботнем мероприятии с видом на старый порт в Марселе.

Несмотря на то, что Макрон был частично избран левоцентристской группой, он жестко пресекает иностранное влияние во французских мусульманских общинах, принял спорные законы о национальной безопасности и поддержал министра внутренних дел, который высмеивал Ле Пен за излишнюю "мягкость".

В прошлом месяце Макрон удивил наблюдателей, когда начал свою кампанию по переизбранию с непопулярного предложения о повышении пенсионного возраста до 65 лет. Несколько дней спустя, на фоне нарастающей критики, он заявил, что уже не так уверен в этом.

"Средний класс исчезает. Это катастрофа", - сказала Морган Кальметт, 27 лет, которая заявила, что не будет голосовать на выборах в ближайшие выходные. "Он дал совсем немного денег на школы, но много на полицию".

Шарлин Вензал, 40 лет, которая работает с людьми, находящимися в тяжелом финансовом положении, сказала, что она не "увидела никаких улучшений" в своей работе в результате его решений. Но она, скорее всего, все равно проголосует за него, чтобы предотвратить победу ультраправых, сказала она.

Критика того, что Макрон в значительной степени слеп к проблемам среднего класса и людей, живущих в бедности, не покидала его на протяжении всей кампании, несмотря на значительную государственную поддержку французских предприятий во время пандемии, которая помогла сохранить рабочие места и позволила стране восстановиться быстрее, чем некоторые ее соседи.

Одной из причин того, что избиратели не приписывали Макрону больше заслуг за такие шаги, могут быть прошлые высказывания, которые заставили его казаться высокомерным и неискренним в отношении помощи простым людям, несмотря на некоторые из его недавних решений о расходах. В 2017 году, например, он сказал, что не будет уступать никому, включая "ленивых" людей.

"Он представлял этот девиз: "Если Вы действительно хотите этого и очень стараетесь, Вы можете достичь всего", - сказал де Век. "И это, возможно, сработало в его случае. Но для большой части французского общества это просто ложь, это иллюзия, которая не является реальностью".

В своей речи в Марселе Макрон, похоже, принял это к сведению. Он напал на Ле Пен, чья кампания была сосредоточена на инфляции и росте стоимости жизни, за предложения, которые, по его мнению, увеличат неравенство. Он подчеркнул свои усилия по устранению причин социального недовольства в Марселе и других местах. Он также продемонстрировал готовность сделать больше для борьбы с изменением климата, что является ключевым вопросом среди левых избирателей, которые считают, что Макрон сделал слишком мало для решения этой проблемы.

Французские избиратели известны тем, что мало прощают действующих президентов. Но предвыборная команда Макрона в последние недели, похоже, стремилась именно к этому, призывая к некоторому пониманию сложных обстоятельств, которые сформировали его президентство.

Некоторые из этих кризисов были вне его контроля, но движение "желтых жилетов", вызванное предложенным повышением налога на топливо, предвещало разочарование в его президентстве уже в 2018 году. Макрон смог подавить протесты, потрясшие страну, частично пойдя на уступки, но также отправившись в тур по стране, в ходе которого его выслушали.

Макрон правильно определил, что "жилеты" - это социальное, а не политическое движение", - сказал Николас Дунган, старший научный сотрудник Атлантического совета. Но то, что могло бы стать тревожным звонком, сейчас широко рассматривается как неудачный шанс адаптировать свой подход, как в стиле, так и по существу. "В ответ он не смог предложить возможности или даже надежду", - сказал Данган.

Выступая перед сторонниками в субботу, Макрон попытался развеять это представление. "Я не заинтересован в том, чтобы провести еще пять лет", - сказал он. "Я хочу, чтобы это были пять лет полного обновления"