Турция осудила осквернение Корана в Швеции

Анкара решительно осуждает инцидент с сожжением Корана правыми экстремистами в Швеции, говорится в заявлении МИД Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Неблаговидные нападки на наш священный Коран в Швеции показали, что уроки из прошлого не извлечены, что по-прежнему существует нежелание предотвращать антиисламские и расистские провокации, а преступления на почве ненависти открыто игнорируются под предлогом свободы слова", - говорится в сообщении.

В ведомстве также подвергли резкой критике нападки и провокации в отношении ислама, мусульман, Корана и мест отправления культа, зафиксированные в различных регионах мира во время месяца Рамазан.

"В этом контексте мы призываем все страны и международные организации принять необходимые меры против исламофобии и расизма. В Анкаре ожидают скорейшего принятия эффективных и сдерживающих меры против подобных угроз, а также привлечения виновных к ответственности", - подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что Турция продолжит борьбу с "угрозами, являющимися порождением антиисламского и расистского мышления".

Ранее в городе Линчепинг на юге Швеции лидер датского ультраправого движения "Жесткий курс" (Stram Kurs) Расмус Палудан сжег священную книгу мусульман - Коран.