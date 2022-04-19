Турция продолжит мирные усилия по Украине

Турция продолжит прилагать все необходимые усилия, направленные прекращение боевых действий в Украине и достижение устойчивого мира между Москвой и Киевом.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во время программы ифтара, организованной для представителей иностранных дипмиссий в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Достижение перемирия, а затем прочного мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества",- заявил турецкий лидер.

Глава государства заверил, что Турция продолжит усилия по достижению "удовлетворительного для сторон и международного сообщества" результата российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что мирное решение украинского кризиса может быть найдено путем диалога и на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Обе стороны заявляют, что выступают за продолжение переговоров в Стамбуле. У меня регулярные телефонные разговоры с Зеленским и Путиным. Я выражаю свое желание свести двух лидеров в Турции при каждой возможности", - сказал Эрдоган.