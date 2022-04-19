https://news.day.az/world/1454380.html Израиль перехватил ракету, запущенную с территории сектора Газа
Израиль перехватил ракету, запущенную с территории сектора Газа
Израильская система ПРО "Железный купол" в понедельник перехватила ракету, запущенную с территории сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских военных, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В связи с запуском ракеты на израильской территории близ сектора Газа были слышны звуки сирены, предупреждающей о ракетном обстреле. В частности, они прозвучали в небольших населенных пунктах Киссуфим и Эйн а-Шлоша.
В Эшкольском региональном совете, к которому принадлежат эти населенные пункты, заявили, что сообщений о пострадавших в результате ракетной атаки не поступало.
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