Израиль перехватил ракету, запущенную с территории сектора Газа

Израильская система ПРО "Железный купол" в понедельник перехватила ракету, запущенную с территории сектора Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильских военных, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В связи с запуском ракеты на израильской территории близ сектора Газа были слышны звуки сирены, предупреждающей о ракетном обстреле. В частности, они прозвучали в небольших населенных пунктах Киссуфим и Эйн а-Шлоша.

В Эшкольском региональном совете, к которому принадлежат эти населенные пункты, заявили, что сообщений о пострадавших в результате ракетной атаки не поступало.