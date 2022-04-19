В Узбекистане опровергли информацию об обстреле с территории Афганистана

Информация о якобы ракетном обстреле с территории Афганистана частей Вооруженных сил Узбекистана в районе города Термез абсолютно не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Президента Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на Uzdaily.

"Распространяемая некоторыми Telegram-каналами информация о якобы ракетном обстреле с территории Афганистана частей Вооруженных Сил Узбекистана в районе г.Термеза абсолютно не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-секретаря Президента Шерзода Асадова.

Он отметил, что по данным Минобороны и Пограничных войск Узбекистана, на узбекско-афганской границе никакой военной активности не наблюдается, ситуация стабильная.

"Просим не поддаваться провокациям", - отмечается в сообщении.