McKinsey прекратила обслуживание клиентов в России

Консалтинговая компания McKinsey прекратила работу со своими клиентами в России из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предоставление всех услуг клиентам в России прекращено с 15 апреля 2022 года", - говорится в сообщении. В нем данное решение увязывается со стремлением компании выполнить обязательства, взятые на себя 3 марта в связи со "специальной военной операцией" РФ на Украине.

В начале марта в McKinsey сообщили о приостановке предоставления услуг российским государственным предприятиям.