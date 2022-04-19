В ОАЭ изменили визовое законодательство

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) утвердило подзаконный акт к закону о въезде и проживании иностранцев в стране, в соответствии с которым, в частности, ослаблены требования для получения "золотой" резидентской визы (аналог вида на жительство), увеличен срок действия "зеленой" визы, введены новые визы и расширены возможности для держателей обычных въездных виз.

Как сообщает Информационное агентство ОАЭ, документ вступит в силу через 90 дней, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что существенные изменения были внесены в правила выдачи "золотой" резидентской визы, которая предоставляется инвесторам, предпринимателям, талантливым людям, ученым, специалистам, студентам и выпускникам вузов, деятелям гуманитарной сферы и ветеранам сроком на 10 лет. Важнейшим из нововведений для обладателей такой визы стала отмена срока максимального пребывания за пределами ОАЭ. Для держателей "золотой" визы снимается ограничение на число вспомогательного персонала, они также смогут спонсировать членов своих семей, включая супруга и детей любого возраста. В случае смерти обладателя визы члены его семьи смогут оставаться в стране в течение срока действия его документа.