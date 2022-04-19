Псаки заявила об отсутствии планов организации визита Байдена на Украину

Президент США Джо Байден не планирует визит в Украину.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила на регулярном брифинге в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Это не изменилось. <...> Президент не планирует ехать", - сказал она. При этом Псаки отметила, что при наличии планов организации визита в Украину кого-либо из американских чиновников Вашингтон по соображениям безопасности не стал бы говорить, кто и когда именно отправится в поездку.

По ее словам, США отправили на выходных четыре самолета с вооружениями для Украины из нового пакета в $800 млн, при этом в понедельник должен был прибыть еще один.

"Было четыре самолета, которые прибыли с военной помощью на выходных. Еще один должен прибыть сегодня, если он уже не прибыл", - сказала она. Псаки добавила, что это помощь "из пакета в $800 млн, о котором объявлял президент" США Джо Байден.

Байден отвергает предложение своего единомышленника, члена Сената Конгресса США Криса Кунса об отправке войск в Украину, сказала Псаки.

"У президента [Байдена] по-прежнему нет плана посылать войска [в Украину], чтобы вести войну с Россией, - подчеркнула Псаки. - Он не считает, что это отвечает интересам национальной безопасности, интересам американского народа".