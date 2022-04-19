В США отменили обязательное ношение масок в транспорте

Федеральный суд в штате Флорида отменил обязательное ношение масок в общественном транспорте, сообщает AFP. Белый дом назвал такое решение разочаровывающим, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США недавно продлил обязательное ношение масок на транспорте до 3 мая из-за роста случаев заболевания коронавирусом. Однако судья Кэтрин Кимбалл Мизелл решила, что CDC превысил свои полномочия, и отменила требование о масках.

Теперь авиакомпании и транспортные агентства могут сами решать, сохранять ли масочный режим. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала это решение разочаровывающим, уточнив, что CDC "продолжает рекомендовать носить маску в общественном транспорте". Министерство юстиции США, которое может обжаловать решение суда, пока не комментировало его.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США было выявлено более 80,6 млн заражений COVID-19, умерли 988 000 человек. В январе в стране по распоряжению правительства начали раздавать бесплатные маски и экспресс-тесты. В апреле главный советник президента США по медицине Энтони Фаучи оказался в центре скандала: СМИ рассказали, как ученый пытался замолчать версию о том, что причиной пандемии стала утечка из Уханьского института вирусологии.